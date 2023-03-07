Фёдор Антонов
Место рождения
Дата рождения12.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884
Отец: Антоний Архипов
Мать: Екатерина Семёнова
Бракосочетание
31.01.1903
Жена: Анна Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1904
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
04.02.1905
Жена: Матрона Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Григорий Фёдоров
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Константин Фёдоров
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Александр Фёдоров
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Рождение ребёнка
07.11.1916
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно