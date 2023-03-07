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Фёдор Антонов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1884

Отец: Антоний Архипов

Мать: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1904

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1905

Жена: Матрона Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Константин Фёдоров

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1916

Сын: Камсин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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