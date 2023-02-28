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Матрона Иванова

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Иван

Мать: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1905

Муж: Фёдор Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1916

Сын: Камсин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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