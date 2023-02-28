Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1905
Муж: Фёдор Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
07.11.1916
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Смерть
Неизвестно