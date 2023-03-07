Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти29.09.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903
Муж: Фёдор Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
29.09.1904
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
01.10.1904
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Антонов
Похороны
Неизвестно
на Андреевском кладбище