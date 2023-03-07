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Анна Иванова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

29.09.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Фёдор Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
29.09.1904
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
01.10.1904

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Андреевском кладбище
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