Максим Семёнов
Место рожденияд.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1852
Отец: Семён Григорьев
Мать: Евдокия (Ананиева)
д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1874
Жена: Агафия Евдокимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1875
Дочь: Шотикова Мария Максимова
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1876
Сын: Андрей ст
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Максимова
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
Рождение ребёнка
25.08.1881
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1883
Сын: Роман Максимов
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1884
Дочь: Елизавета Максимова
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1886
Сын: Игнатий Максимов
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1887
Сын: Сергей Максимов
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1888
Сын: Андрей Максимов
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1891
Сын: Дмитрий Максимов
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Василий Максимов
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1895
Сын: Пётр Максимов
Мать ребёнка: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно