Максим Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Семёнов

Максим Семёнов

avatar

Место рождения

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Семён Григорьев

Мать: Евдокия (Ананиева)

д.Зятенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1874

Жена: Агафия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1875

Дочь: Шотикова Мария Максимова

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1876

Сын: Андрей ст

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Максимова

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

Рождение ребёнка
25.08.1881

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1883

Сын: Роман Максимов

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1884

Дочь: Елизавета Максимова

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1886

Сын: Игнатий Максимов

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1887

Сын: Сергей Максимов

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1888

Сын: Андрей Максимов

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1891

Сын: Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Василий Максимов

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1895

Сын: Пётр Максимов

Мать ребёнка: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close