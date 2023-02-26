Игнатий Максимов
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.01.1886
Дата смерти04.09.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1886
Отец: Максим Семёнов
Мать: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.09.1887
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище