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Агафия Евдокимова

Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Максим Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1875

Дочь: Шотикова Мария Максимова

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
15.10.1876

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
25.08.1881

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
23.07.1883

Сын: Роман Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
01.09.1884

Дочь: Елизавета Максимова

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
22.01.1886

Сын: Игнатий Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
24.06.1887

Сын: Сергей Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
15.10.1888

Сын: Андрей Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
16.05.1891

Сын: Дмитрий Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Василий Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Рождение ребёнка
09.09.1895

Сын: Пётр Максимов

Отец ребёнка: Максим Семёнов

Смерть
Неизвестно

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