Сергей Максимов
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.06.1887
Дата смерти14.08.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1887
Отец: Максим Семёнов
Мать: Агафия Евдокимова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.08.1887
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище