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Сергей Максимов

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Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.06.1887

Дата смерти

14.08.1887

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1887

Отец: Максим Семёнов

Мать: Агафия Евдокимова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.08.1887
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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