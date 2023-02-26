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Никифор Семёнов

Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.02.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1847

Отец: Семён Григорьев

Мать: Евдокия (Ананиева)

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1871

Сын: Владимир Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1873

Дочь: Матрона ст

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1875

Сын: Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1876

Дочь: Наталия Никифорова

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1877

Сын: Моисей Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1879

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1880

Сын: Аверкий Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1882

Дочь: Пелагия Никифорова

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1883

Сын: Василий Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Параскева Никифорова

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Захарий Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

Рождение ребёнка
07.05.1888

Дочь: Матрона Никифорова

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Прохор Никифоров

Мать ребёнка: Татьяна Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Антонова

Смерть
Неизвестно
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