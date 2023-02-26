Никифор Семёнов
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.02.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Семён Григорьев
Мать: Евдокия (Ананиева)
Сын: Владимир Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Сын: Иоанн Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Дочь: Наталия Никифорова
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Сын: Моисей Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Сын: Аверкий Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Дочь: Пелагия Никифорова
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Сын: Василий Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Дочь: Параскева Никифорова
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Сын: Захарий Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Дочь: Матрона Никифорова
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Сын: Прохор Никифоров
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
Жена: Татьяна Антонова