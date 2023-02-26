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Владимир Никифоров

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Место рождения

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.06.1871

Дата смерти

14.06.1871

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1871

Отец: Никифор Семёнов

Мать: Татьяна Антонова

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.06.1871
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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