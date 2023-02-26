Татьяна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1871

Сын: Владимир Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1873

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1875

Сын: Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1876

Дочь: Наталия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1877

Сын: Моисей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1879

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1880

Сын: Аверкий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1882

Дочь: Пелагия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1883

Сын: Василий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Захарий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

Рождение ребёнка
07.05.1888

Дочь: Матрона Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Прохор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Семёнов

Смерть
Неизвестно
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