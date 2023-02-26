Татьяна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1871
Сын: Владимир Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1873
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1875
Сын: Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1876
Дочь: Наталия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1877
Сын: Моисей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1879
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1880
Сын: Аверкий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1882
Дочь: Пелагия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1883
Сын: Василий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Захарий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
07.05.1888
Дочь: Матрона Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Прохор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Семёнов
Смерть
Неизвестно