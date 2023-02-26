Матрона ст
Место рожденияд.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.11.1873
Дата смерти28.06.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1873
Отец: Никифор Семёнов
Мать: Татьяна Антонова
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1874
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы