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Сергей Семёнов

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: Семён Григорьев

Мать: Евдокия (Ананиева)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1871

Сын: Тимошинин Яков Сергеев

Мать ребёнка: Наталия Силуянова

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1874

Дочь: Марина Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Силуянова

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Тимошинин Антоний Сергеев

Мать ребёнка: Наталия Силуянова

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1877

Сын: Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Наталия Силуянова

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1879

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Силуянова

Рождение ребёнка
06.12.1880

Сын: Николай Сергеев

Мать ребёнка: Наталия Силуянова

д.Ерёменки ( Тимошины ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Силуянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Силуянова

Смерть
Неизвестно
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