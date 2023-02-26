Сергей Семёнов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Отец: Семён Григорьев
Мать: Евдокия (Ананиева)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1871
Мать ребёнка: Наталия Силуянова
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1874
Дочь: Марина Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Силуянова
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Тимошинин Антоний Сергеев
Мать ребёнка: Наталия Силуянова
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1877
Сын: Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Наталия Силуянова
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1879
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Силуянова
Рождение ребёнка
06.12.1880
Сын: Николай Сергеев
Мать ребёнка: Наталия Силуянова
д.Ерёменки ( Тимошины ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Силуянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Силуянова
Смерть
Неизвестно