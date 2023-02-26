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Наталия Силуянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

31.08.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.10.1871

Сын: Тимошинин Яков Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1874

Дочь: Марина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1875

Сын: Тимошинин Антоний Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Семёнов

д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1877

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Семёнов

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1879

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Семёнов

Рождение ребёнка
06.12.1880

Сын: Николай Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Семёнов

д.Ерёменки ( Тимошины ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Семёнов

Смерть
31.08.1900
сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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