Наталия Силуянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти31.08.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.10.1871
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1874
Дочь: Марина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1875
Сын: Тимошинин Антоний Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
д.Ерёменки ( Зятенки ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1877
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.04.1879
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
Рождение ребёнка
06.12.1880
Сын: Николай Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
д.Ерёменки ( Тимошины ) Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Семёнов
Смерть
31.08.1900
сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.