Тимошинин Яков Сергеев
Место рожденияд.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1871
Отец: Сергей Семёнов
Мать: Наталия Силуянова
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1891
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1893
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895
Дочь: Федора Яковлева
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева
сельцо Мосиёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1897
Сын: Тимошинин Прокофий Яковлев
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева
сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1901
Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева
д.Зятенки-Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно