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Тимошинин Яков Сергеев

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Место рождения

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1871

Отец: Сергей Семёнов

Мать: Наталия Силуянова

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1891

Сын: Тимошинин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1893

Сын: Тимошинин Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895

Дочь: Федора Яковлева

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева

сельцо Мосиёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1897

Сын: Тимошинин Прокофий Яковлев

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева

сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Тимошинин Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Тимошинина Феодосия Афанасиева

д.Зятенки-Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошинина Феодосия Афанасиева

Смерть
Неизвестно
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