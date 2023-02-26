Тимошинина (Дербанова) Феодосия Афанасиева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1871
Отец: Дербанов Афанасий Лукин
Мать: Дербанова Анна Маркова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1891
Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев
д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1893
Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев
д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895
Дочь: Федора Яковлева
Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев
сельцо Мосиёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1897
Сын: Тимошинин Прокофий Яковлев
Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев
сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1901
Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев
д.Зятенки-Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно