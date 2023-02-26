Тимошинина (Дербанова) Феодосия Афанасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошинина (Дербанова) Феодосия Афанасиева

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1871

Отец: Дербанов Афанасий Лукин

Мать: Дербанова Анна Маркова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1891

Сын: Тимошинин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев

д.Зятинки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1893

Сын: Тимошинин Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев

д.Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1895

Дочь: Федора Яковлева

Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев

сельцо Мосиёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1897

Сын: Тимошинин Прокофий Яковлев

Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев

сельцо Семёновское Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Тимошинин Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Тимошинин Яков Сергеев

д.Зятенки-Ерёменки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошинин Яков Сергеев

Смерть
Неизвестно
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