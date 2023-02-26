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Дербанов Афанасий Лукин

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.05.1849

Дата смерти

08.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1849

Отец: Лука Прокофьев

Мать: Анастасия Николаева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Тимошинина Феодосия Афанасиева

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анисия Афанасиева

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

Рождение ребёнка
26.09.1875

Дочь: Устина Афанасьева

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1878

Сын: Дербанов Фёдор Афанасьев

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Михайлова Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Анастасия Афанасьева

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Дербанов Семён Афанасиев

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: Александра Афанасьева

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дербанов Стефан Афанасиев

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

Рождение ребёнка
07.01.1894

Сын: Дербанов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дербанова Анна Маркова

Смерть
08.06.1897
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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