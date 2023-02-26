Дербанов Афанасий Лукин
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.05.1849
Дата смерти08.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1849
Отец: Лука Прокофьев
Мать: Анастасия Николаева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Тимошинина Феодосия Афанасиева
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анисия Афанасиева
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
Рождение ребёнка
26.09.1875
Дочь: Устина Афанасьева
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
Рождение ребёнка
13.05.1878
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: Михайлова Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1883
Дочь: Анастасия Афанасьева
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1886
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дербанов Стефан Афанасиев
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
Рождение ребёнка
07.01.1894
Сын: Дербанов Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Дербанова Анна Маркова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дербанова Анна Маркова
Смерть
08.06.1897
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной