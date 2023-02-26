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Дербанова Анна Маркова

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1855

Отец: Марк (Федосов)

Мать: Ксения Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дербанов Афанасий Лукин

Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Тимошинина (Дербанова) Феодосия Афанасиева

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Дербанова) Анисия Афанасиева

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Рождение ребёнка
26.09.1875

Дочь: (Дербанова) Устина Афанасьева

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1878

Сын: Дербанов Фёдор Афанасьев

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Михайлова (Дербанова) Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: (Дербанова) Анастасия Афанасьева

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Дербанов Семён Афанасиев

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: (Дербанова) Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Рождение ребёнка
1890

Сын: Дербанов Стефан Афанасиев

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Рождение ребёнка
07.01.1894

Сын: Дербанов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин

Смерть
Неизвестно

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