Дербанова Анна Маркова
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Марк (Федосов)
Мать: Ксения Алексеева
Дочь: Тимошинина (Дербанова) Феодосия Афанасиева
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Дочь: (Дербанова) Анисия Афанасиева
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Дочь: (Дербанова) Устина Афанасьева
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Дочь: Михайлова (Дербанова) Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Дочь: (Дербанова) Анастасия Афанасьева
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Дочь: (Дербанова) Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Сын: Дербанов Стефан Афанасиев
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин
Сын: Дербанов Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Дербанов Афанасий Лукин