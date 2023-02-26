Ксения Алексеева
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.01.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1820
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Татьяна Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1839
Муж: Марк (Федосов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1843
Дочь: Дария Маркова
Отец ребёнка: Марк (Федосов)
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1845
Дочь: Марфа Маркова
Отец ребёнка: Марк (Федосов)
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1847
Дочь: Параскева Маркова
Отец ребёнка: Марк (Федосов)
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1855
Дочь: Дербанова Анна Маркова
Отец ребёнка: Марк (Федосов)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1856
Сын: Михаил Марков
Отец ребёнка: Марк (Федосов)
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно