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Ксения Алексеева

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.01.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1820

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Татьяна Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1839

Муж: Марк (Федосов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1843

Дочь: Дария Маркова

Отец ребёнка: Марк (Федосов)

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1845

Дочь: Марфа Маркова

Отец ребёнка: Марк (Федосов)

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1847

Дочь: Параскева Маркова

Отец ребёнка: Марк (Федосов)

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1855

Дочь: Дербанова Анна Маркова

Отец ребёнка: Марк (Федосов)

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1856

Сын: Михаил Марков

Отец ребёнка: Марк (Федосов)

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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