Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Васильева

Татьяна Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1808

Муж: Алексей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1820

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Матвей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close