Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1808
Муж: Алексей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1820
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Матвей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно