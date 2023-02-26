Матвей Алексеев
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Татьяна Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.04.1847
Жена: Александра Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иоанн Матвеев
Мать ребёнка: Александра Трофимова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорий Матвеев
Мать ребёнка: Александра Трофимова
Смерть
Неизвестно