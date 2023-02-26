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Матвей Алексеев

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Татьяна Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.04.1847

Жена: Александра Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Александра Трофимова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Александра Трофимова

Смерть
Неизвестно
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