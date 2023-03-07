(Борунова) Александра Трофимова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Борунов Трофим Андреев
Бракосочетание
27.04.1847
Муж: Матвей Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иоанн Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Смерть
Неизвестно