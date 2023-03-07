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(Борунова) Александра Трофимова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Борунов Трофим Андреев

Мать: Борунова Дария Афанасьева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.04.1847

Муж: Матвей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иоанн Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Смерть
Неизвестно
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