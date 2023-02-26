Борунова Дария Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорунова Дария Афанасьева

Борунова Дария Афанасьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Александра Трофимова

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1832

Дочь: Параскева Трофимова

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1847

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1849

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1853

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1855

Дочь: Столярова Екатерина Трофимова

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1858

Сын: Андрей Трофимов

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1860

Сын: Борунов Антон Трофимов

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1862

Дочь: Анастасия Трофимова

Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close