Борунова Дария Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Александра Трофимова
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Рождение ребёнка
25.10.1832
Дочь: Параскева Трофимова
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Рождение ребёнка
24.01.1847
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Рождение ребёнка
04.02.1849
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Рождение ребёнка
12.10.1853
Сын: Андрей ст
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Рождение ребёнка
07.11.1855
Дочь: Столярова Екатерина Трофимова
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Рождение ребёнка
05.07.1858
Сын: Андрей Трофимов
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Рождение ребёнка
07.07.1860
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Рождение ребёнка
22.12.1862
Дочь: Анастасия Трофимова
Отец ребёнка: Борунов Трофим Андреев
Смерть
Неизвестно