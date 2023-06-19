Борунов Антон Трофимов
Место рождения
Дата рождения07.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1860
Отец: Борунов Трофим Андреев
Бракосочетание
08.10.1878
Жена: Борунова Анна Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1880
Дочь: Наталия Антонова
Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
17.01.1883
Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
08.09.1884
Сын: Борунов Аким Антонов
Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Фадей Антонов
Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
05.09.1887
Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
09.05.1890
Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
23.06.1893
Дочь: Агрипина Антонова
Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова
Рождение ребёнка
01.09.1899
Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова
Смерть
Неизвестно