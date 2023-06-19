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Борунов Антон Трофимов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

07.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1860

Отец: Борунов Трофим Андреев

Мать: Борунова Дария Афанасьева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.10.1878

Жена: Борунова Анна Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1880

Дочь: Наталия Антонова

Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1883

Сын: Борунов Максим Антонов

Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1884

Сын: Борунов Аким Антонов

Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Фадей Антонов

Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Борунов Михаил Антонов

Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1890

Сын: Борунов Николай Антонов

Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: Агрипина Антонова

Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Борунов Семён Антонов

Мать ребёнка: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно