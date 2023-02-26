Борунов Михаил Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорунов Михаил Антонов

Борунов Михаил Антонов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1887

Отец: Борунов Антон Трофимов

Мать: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1906

Жена: Борунова Пелагея Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1907

Сын: Борунов Константин Михайлов

Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: (Борунова) Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1912

Сын: Борунов Леонтий Михайлов

Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1914

Дочь: (Борунова) Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1916

Дочь: (Борунова) Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Борунов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.