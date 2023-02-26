Борунов Михаил Антонов
Место рождения
Дата рождения05.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1887
Отец: Борунов Антон Трофимов
Мать: Борунова Анна Семёнова
Бракосочетание
05.11.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1907
Сын: Борунов Константин Михайлов
Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: (Борунова) Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
14.10.1912
Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
26.10.1914
Дочь: (Борунова) Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
21.06.1916
Дочь: (Борунова) Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Борунова Пелагея Стефанова
Смерть
Неизвестно