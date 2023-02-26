Борунова Анна Семёнова
Место рожденияд.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1860
Отец: Семён Давыдов
Мать: Александра Харитонова
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.10.1878
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1880
Дочь: Наталия Антонова
Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
17.01.1883
Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
08.09.1884
Сын: Борунов Аким Антонов
Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Фадей Антонов
Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
05.09.1887
Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
09.05.1890
Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
23.06.1893
Дочь: Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
01.09.1899
Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов
Смерть
Неизвестно