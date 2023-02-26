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Борунова Анна Семёнова

Место рождения

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1860

Отец: Семён Давыдов

Мать: Александра Харитонова

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.10.1878

Муж: Борунов Антон Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1880

Дочь: Наталия Антонова

Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1883

Сын: Борунов Максим Антонов

Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1884

Сын: Борунов Аким Антонов

Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Фадей Антонов

Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Борунов Михаил Антонов

Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1890

Сын: Борунов Николай Антонов

Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1899

Сын: Борунов Семён Антонов

Отец ребёнка: Борунов Антон Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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