(Борунова) Наталия Антонова
Место рождения
Дата рождения09.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1880
Отец: Борунов Антон Трофимов
Мать: Борунова Анна Семёнова
Бракосочетание
22.08.1899
Муж: Фёдор Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Ольга Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
09.03.1907
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
20.09.1908
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
23.06.1910
Сын: Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
15.09.1911
Сын: Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
11.02.1914
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
29.01.1916
Сын: Никита Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Яковлев
Смерть
Неизвестно