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(Борунова) Наталия Антонова

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1880

Отец: Борунов Антон Трофимов

Мать: Борунова Анна Семёнова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.08.1899

Муж: Фёдор Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Ольга Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1907

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1908

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1911

Сын: Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1914

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1916

Сын: Никита Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Яковлев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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