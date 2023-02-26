Фёдор Яковлев
Место рождения
Дата рождения03.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1880
Отец: Яков Сергеев
Мать: Соломония (Серапионова)
Бракосочетание
22.08.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Ольга Фёдорова
Мать ребёнка: (Борунова) Наталия Антонова
Рождение ребёнка
09.03.1907
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: (Борунова) Наталия Антонова
Рождение ребёнка
20.09.1908
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: (Борунова) Наталия Антонова
Рождение ребёнка
23.06.1910
Сын: Яков Фёдоров
Мать ребёнка: (Борунова) Наталия Антонова
Рождение ребёнка
15.09.1911
Сын: Никита Фёдоров
Мать ребёнка: (Борунова) Наталия Антонова
Рождение ребёнка
11.02.1914
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Мать ребёнка: (Борунова) Наталия Антонова
Рождение ребёнка
29.01.1916
Сын: Никита Фёдоров
Мать ребёнка: (Борунова) Наталия Антонова
Смерть
Неизвестно