Соломония (Серапионова)
Место рождения
Дата рождения31.07.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1848
Отец: Серапион (Сафроний) Петров
Мать: Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
08.08.1872
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
31.07.1875
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Борис Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
03.09.1880
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
24.12.1883
Сын: Стефан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
13.10.1885
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
30.09.1888
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Сергеев
Смерть
Неизвестно