Соломония (Серапионова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония (Серапионова)

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.07.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1848

Отец: Серапион (Сафроний) Петров

Мать: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1872

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1875

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Борис Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Рождение ребёнка
03.09.1880

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1883

Сын: Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1885

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1888

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Сергеев

Смерть
Неизвестно
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