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Мария Яковлева

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1872

Отец: Яков Сергеев

Мать: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1891

Сын: Григорий Марков

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1892

Дочь: Варвара Маркова

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1895

Сын: Александр Марков

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1896

Дочь: Ирина Маркова

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898

Дочь: Екатерина Маркова

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1903

Сын: Арсений Марков

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1906

Сын: Илья Марков

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Ульяния Маркова

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1910

Дочь: Ефросиния Маркова

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1913

Сын: Фёдор Марков

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1915

Дочь: Анна Маркова

Отец ребёнка: Марк (Никифоров)

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк (Никифоров)

Смерть
Неизвестно
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