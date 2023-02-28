Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения08.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1872
Отец: Яков Сергеев
Мать: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
11.03.1891
Сын: Григорий Марков
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1892
Дочь: Варвара Маркова
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1895
Сын: Александр Марков
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1896
Дочь: Ирина Маркова
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898
Дочь: Екатерина Маркова
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1903
Сын: Арсений Марков
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1906
Сын: Илья Марков
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1907
Дочь: Ульяния Маркова
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1910
Дочь: Ефросиния Маркова
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1913
Сын: Фёдор Марков
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1915
Дочь: Анна Маркова
Отец ребёнка: Марк (Никифоров)
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк (Никифоров)
Смерть
Неизвестно