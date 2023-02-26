Фёдор Марков
Место рожденияд.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1913
Дата смерти27.03.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913
Отец: Марк (Никифоров)
Мать: Мария Яковлева
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1914
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.