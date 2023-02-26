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Фёдор Марков

Место рождения

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1913

Дата смерти

27.03.1914

Пол

Мужской

Отец

До 1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1913

Отец: Марк (Никифоров)

Мать: Мария Яковлева

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1914
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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