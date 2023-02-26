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Марк (Никифоров)

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Место рождения

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Никанор Михайлов

Мать: Марфа Макарова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1891

Сын: Григорий Марков

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1891
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
12.12.1892

Дочь: Варвара Маркова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1895

Сын: Александр Марков

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1896

Дочь: Ирина Маркова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898

Дочь: Екатерина Маркова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1903

Сын: Арсений Марков

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1906

Сын: Илья Марков

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1907

Дочь: Ульяния Маркова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1910

Дочь: Ефросиния Маркова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1913

Сын: Фёдор Марков

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1915

Дочь: Анна Маркова

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно
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