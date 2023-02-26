Марк (Никифоров)
Место рожденияд.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Никанор Михайлов
Мать: Марфа Макарова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1891
Сын: Григорий Марков
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1891
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
12.12.1892
Дочь: Варвара Маркова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1895
Сын: Александр Марков
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1896
Дочь: Ирина Маркова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898
Дочь: Екатерина Маркова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1903
Сын: Арсений Марков
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1906
Сын: Илья Марков
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1907
Дочь: Ульяния Маркова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1910
Дочь: Ефросиния Маркова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1913
Сын: Фёдор Марков
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка - Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1915
Дочь: Анна Маркова
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно