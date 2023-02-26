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Марфа Макарова

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

15.06.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Макар Леонов

Мать: Матрона Павлова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1843

Муж: Никанор Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1852

Сын: Егор (Георгий Никифоров)

Отец ребёнка: Никанор Михайлов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1854

Сын: Михаил Никаноров

Отец ребёнка: Никанор Михайлов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1855

Дочь: Ефимия Никанорова

Отец ребёнка: Никанор Михайлов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1857

Дочь: Екатерина ст

Отец ребёнка: Никанор Михайлов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1859

Дочь: Федора Никанорова

Отец ребёнка: Никанор Михайлов

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Алексей Никаноров

Отец ребёнка: Никанор Михайлов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Марк (Никифоров)

Отец ребёнка: Никанор Михайлов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Екатерина мл

Отец ребёнка: Никанор Михайлов

Смерть
15.06.1899
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
(Лесновка)
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