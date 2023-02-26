Марфа Макарова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти15.06.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Макар Леонов
Мать: Матрона Павлова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1843
Муж: Никанор Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Никанор Михайлов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1854
Сын: Михаил Никаноров
Отец ребёнка: Никанор Михайлов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1855
Дочь: Ефимия Никанорова
Отец ребёнка: Никанор Михайлов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1857
Дочь: Екатерина ст
Отец ребёнка: Никанор Михайлов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1859
Дочь: Федора Никанорова
Отец ребёнка: Никанор Михайлов
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Алексей Никаноров
Отец ребёнка: Никанор Михайлов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Марк (Никифоров)
Отец ребёнка: Никанор Михайлов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Екатерина мл
Отец ребёнка: Никанор Михайлов
Смерть
15.06.1899
Словянка, Семеновская волость, Поречский уезд
(Лесновка)