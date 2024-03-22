Яков Сергеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Сергей Косьмин
Мать: Наталия Феоктистова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
08.08.1872
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
31.07.1875
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Борис Яковлев
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
03.09.1880
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
24.12.1883
Сын: Стефан Яковлев
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
13.10.1885
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Рождение ребёнка
30.09.1888
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония (Серапионова)
Смерть
Неизвестно