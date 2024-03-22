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Яков Сергеев

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Сергей Косьмин

Мать: Наталия Феоктистова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1872

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1875

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Борис Яковлев

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Рождение ребёнка
03.09.1880

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1883

Сын: Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1885

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1888

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония (Серапионова)

Смерть
Неизвестно
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