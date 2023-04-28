Сергей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Яков Сергеев
Мать: Соломония (Серапионова)
Бракосочетание
07.02.1888
Жена: Елена Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1891
Сын: Прокопий Сергеев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
30.06.1893
Сын: Павел ст
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1894
Сын: Павел Сергеев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: Александра Сергеева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
21.11.1899
Сын: Митрофан Сергеев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
09.10.1903
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Агафия Сергеева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
16.06.1908
Сын: Леонтий Сергеев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1910
Сын: Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
06.06.1912
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно