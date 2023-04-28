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Сергей Яковлев

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Яков Сергеев

Мать: Соломония (Серапионова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.02.1888

Жена: Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1891

Сын: Прокопий Сергеев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1893

Сын: Павел ст

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1894

Сын: Павел Сергеев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: Александра Сергеева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Митрофан Сергеев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1903

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агафия Сергеева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Рождение ребёнка
16.06.1908

Сын: Леонтий Сергеев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1910

Сын: Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1912

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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