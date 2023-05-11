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Прокопий Сергеев

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891

Отец: Сергей Яковлев

Мать: Елена Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1909

Жена: Мария (Тарасова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1910

Сын: Максим Прокопиев

Мать ребёнка: Мария (Тарасова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Павел Прокопиев

Мать ребёнка: Мария (Тарасова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Николай Прокофиев

Мать ребёнка: Мария (Тарасова)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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