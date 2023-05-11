Прокопий Сергеев
Место рождения
Дата рождения23.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891
Отец: Сергей Яковлев
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
30.01.1909
Жена: Мария (Тарасова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1910
Сын: Максим Прокопиев
Мать ребёнка: Мария (Тарасова)
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Павел Прокопиев
Мать ребёнка: Мария (Тарасова)
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Николай Прокофиев
Мать ребёнка: Мария (Тарасова)
Смерть
Неизвестно