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Мария (Тарасова)

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тарасий

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1909

Муж: Прокопий Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1910

Сын: Максим Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Павел Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Николай Прокофиев

Отец ребёнка: Прокопий Сергеев

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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