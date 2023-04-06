Мария (Тарасова)
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Тарасий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1909
Муж: Прокопий Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1910
Сын: Максим Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Сергеев
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Павел Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Сергеев
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Николай Прокофиев
Отец ребёнка: Прокопий Сергеев
Смерть
Неизвестно