Сергей Косьмин
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти04.12.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагия Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Феоктистова
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Яков Сергеев
Мать ребёнка: Наталия Феоктистова
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Феоктистова
Рождение ребёнка
27.12.1858
Дочь: Анисия Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Феоктистова
Смерть
04.12.1893