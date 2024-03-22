Сергей Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Косьмин

Сергей Косьмин

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

04.12.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагия Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Феоктистова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Яков Сергеев

Мать ребёнка: Наталия Феоктистова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Феоктистова

Рождение ребёнка
27.12.1858

Дочь: Анисия Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Феоктистова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
04.12.1893
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close