Дария Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Аким Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение
До 1855
Отец: Сергей Косьмин
Мать: Наталия Феоктистова
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Иван Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
10.05.1874
Дочь: Елена Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1875
Сын: Сергей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1878
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1879
Сын: Елданов Александр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1881
Дочь: Акилина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
27.03.1885
Сын: Стефан Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
04.07.1886
Сын: Андрей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Александра Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1891
Дочь: Ефросиния Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Рождение ребёнка
19.06.1896
Сын: Пётр Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Иванов
Смерть
Неизвестно