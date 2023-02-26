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Дария Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841

Сын: Аким Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение
До 1855

Отец: Сергей Косьмин

Мать: Наталия Феоктистова

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Иван Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1874

Дочь: Елена Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1875

Сын: Сергей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1878

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1879

Сын: Елданов Александр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1881

Дочь: Акилина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1885

Сын: Стефан Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1886

Сын: Андрей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: Александра Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1891

Дочь: Ефросиния Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1896

Сын: Пётр Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Иванов

Смерть
Неизвестно
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