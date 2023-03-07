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Иван Трофимов

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Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Трофим Иванов

Мать: Дария Сергеева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1890

Дочь: Иванова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Мария Демидова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1894

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Мария Демидова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1895

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Мария Демидова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Мария Демидова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1902

Сын: Елданов Арсений Иванов

Мать ребёнка: Мария Демидова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Мария Демидова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1909

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Мария Демидова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Демидова

Смерть
Неизвестно
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