Иван Трофимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Трофим Иванов
Мать: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Иванова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Мария Демидова
Рождение ребёнка
19.02.1894
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Мария Демидова
Рождение ребёнка
01.06.1895
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Мария Демидова
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Мария Демидова
Рождение ребёнка
02.03.1902
Мать ребёнка: Мария Демидова
Рождение ребёнка
18.07.1905
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Мария Демидова
Рождение ребёнка
22.02.1909
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Мария Демидова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Демидова
Смерть
Неизвестно