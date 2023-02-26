Трофим Иванов
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.09.1844
Дата смерти13.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Аким Трофимов
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение
16.09.1844
Отец: Иван Алексеев
Мать: Екатерина Семёнова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Иван Трофимов
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
10.05.1874
Дочь: Елена Трофимова
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
30.09.1875
Сын: Сергей Трофимов
Мать ребёнка: Дария Сергеева
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1878
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
09.05.1879
Сын: Елданов Александр Трофимов
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
12.06.1881
Дочь: Акилина Трофимова
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
27.03.1885
Сын: Стефан Трофимов
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
04.07.1886
Сын: Андрей Трофимов
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Александра Трофимова
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1891
Дочь: Ефросиния Трофимова
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Рождение ребёнка
19.06.1896
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: Дария Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Сергеева
Смерть
13.04.1903
Причина смерти: от водянки