Елданов Александр Трофимов
Место рождения
Дата рождения09.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1879
Отец: Трофим Иванов
Мать: Дария Сергеева
Бракосочетание
02.11.1897
Жена: Елданова Ксения Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1903
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Елданов Григорий Александров
Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина
Рождение ребёнка
24.04.1907
Сын: Елданов Стефан Александров
Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина
Рождение ребёнка
05.04.1910
Сын: Елданов Даниил Александров
Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина
Рождение ребёнка
13.11.1915
Сын: Елданов Филипп Александров
Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина
Смерть
Неизвестно