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Елданов Александр Трофимов

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1879

Отец: Трофим Иванов

Мать: Дария Сергеева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1897

Жена: Елданова Ксения Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1903

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Елданов Григорий Александров

Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1907

Сын: Елданов Стефан Александров

Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Елданов Даниил Александров

Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1915

Сын: Елданов Филипп Александров

Мать ребёнка: Елданова Ксения Никитина

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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