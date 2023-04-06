Елданова Ксения Никитина
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Зенков Никита (Аверкиев)
Мать: Зенкова Дария Гаврилова
Бракосочетание
02.11.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1903
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов
Рождение ребёнка
17.11.1905
Сын: Елданов Григорий Александров
Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов
Рождение ребёнка
24.04.1907
Сын: Елданов Стефан Александров
Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов
Рождение ребёнка
05.04.1910
Сын: Елданов Даниил Александров
Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов
Рождение ребёнка
13.11.1915
Сын: Елданов Филипп Александров
Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов
Смерть
Неизвестно