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Елданова Ксения Никитина

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зенков Никита (Аверкиев)

Мать: Зенкова Дария Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.11.1897

Муж: Елданов Александр Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1903

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Елданов Григорий Александров

Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1907

Сын: Елданов Стефан Александров

Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Елданов Даниил Александров

Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1915

Сын: Елданов Филипп Александров

Отец ребёнка: Елданов Александр Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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