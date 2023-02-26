Екатерина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Косьма Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ирина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
04.09.1837
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1840
Дочь: Гликерия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1844
Сын: Трофим Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1847
Дочь: Полуферия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Смерть
1875
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд