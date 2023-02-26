Екатерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Семёнова

Екатерина Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Косьма Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ирина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
04.09.1837

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1840

Дочь: Гликерия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1844

Сын: Трофим Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1847

Дочь: Полуферия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Смерть
1875
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close