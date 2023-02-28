Акилина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Трофимова

Акилина Трофимова

avatar

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1881

Отец: Трофим Иванов

Мать: Дария Сергеева

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1898

Муж: Константин Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1900

Сын: Фёдор Константинов

Отец ребёнка: Константин Васильев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Мария Константинова

Отец ребёнка: Константин Васильев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.01.1905

Сын: Григорий Константинов

Отец ребёнка: Константин Васильев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.08.1907

Сын: Иоанн Константинов

Отец ребёнка: Константин Васильев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.08.1909

Сын: Филипп Константинов

Отец ребёнка: Константин Васильев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.05.1912

Дочь: Ирина Константинова

Отец ребёнка: Константин Васильев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.08.1913

Сын: Михаил Константинов

Отец ребёнка: Константин Васильев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Яков Константинов

Отец ребёнка: Константин Васильев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close