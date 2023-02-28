Акилина Трофимова
Место рождения
Дата рождения12.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1881
Отец: Трофим Иванов
Мать: Дария Сергеева
Бракосочетание
08.11.1898
Муж: Константин Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1900
Сын: Фёдор Константинов
Отец ребёнка: Константин Васильев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Мария Константинова
Отец ребёнка: Константин Васильев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.01.1905
Отец ребёнка: Константин Васильев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.08.1907
Сын: Иоанн Константинов
Отец ребёнка: Константин Васильев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.08.1909
Сын: Филипп Константинов
Отец ребёнка: Константин Васильев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.05.1912
Дочь: Ирина Константинова
Отец ребёнка: Константин Васильев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.08.1913
Сын: Михаил Константинов
Отец ребёнка: Константин Васильев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.10.1915
Сын: Яков Константинов
Отец ребёнка: Константин Васильев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно