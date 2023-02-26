Михаил Константинов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения05.08.1913
Дата смерти27.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1913
Отец: Константин Васильев
Мать: Акилина Трофимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
27.01.1914
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..