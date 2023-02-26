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Ирина Константинова

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

01.05.1912

Дата смерти

23.09.1912

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912

Отец: Константин Васильев

Мать: Акилина Трофимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
23.09.1912
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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