Ирина Константинова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения01.05.1912
Дата смерти23.09.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1912
Отец: Константин Васильев
Мать: Акилина Трофимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
23.09.1912
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..