Иоанн Константинов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения27.08.1907
Дата смерти17.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1907
Отец: Константин Васильев
Мать: Акилина Трофимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
17.02.1908
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..