Мария Демидова
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смерти23.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Иванова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
19.02.1894
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
01.06.1895
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
02.03.1902
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
18.07.1905
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Рождение ребёнка
22.02.1909
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Трофимов
Смерть
23.03.1909
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище