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Мария Демидова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

23.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: ?

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1890

Дочь: Иванова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1894

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1895

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1902

Сын: Елданов Арсений Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1909

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Трофимов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Трофимов

Смерть
23.03.1909
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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