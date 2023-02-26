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Иванова Пелагея Иванова

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1890

Отец: Иван Трофимов

Мать: Мария Демидова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1912

Муж: Иванов Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1913

Сын: Иванов Трофим Петров

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов

Рождение ребёнка
06.03.1916

Дочь: (Иванова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов

Смерть
Неизвестно

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