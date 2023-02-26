Иванова Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения06.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1890
Отец: Иван Трофимов
Мать: Мария Демидова
Бракосочетание
02.11.1912
Муж: Иванов Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1913
Сын: Иванов Трофим Петров
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1916
Дочь: (Иванова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Иванов Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно