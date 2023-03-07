Серапион (Сафроний) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серапион (Сафроний) Петров

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.04.1825

Дата смерти

11.08.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1825

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Васса Григорьева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1843

Жена: Акилина Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1845

Сын: Рыбаков Стефан (Сафронов)

Мать ребёнка: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.07.1848

Дочь: Соломония (Серапионова)

Мать ребёнка: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1852

Сын: Илларион Сафронов

Мать ребёнка: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1854

Сын: Иоанн Серапионов

Мать ребёнка: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1855

Сын: Михаил (Максим) (Серапионов)

Мать ребёнка: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1858

Дочь: Мария Сафронова

Мать ребёнка: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1859

Дочь: Устиния (Серапионова)

Мать ребёнка: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
11.08.1890
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1964

Сын: Павел (Сафронов)

Мать ребёнка: Акилина Никитина

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
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