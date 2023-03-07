Серапион (Сафроний) Петров
Место рождения
Дата рождения05.04.1825
Дата смерти11.08.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1825
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Васса Григорьева
Бракосочетание
24.10.1843
Жена: Акилина Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.12.1845
Сын: Рыбаков Стефан (Сафронов)
Мать ребёнка: Акилина Никитина
Рождение ребёнка
31.07.1848
Дочь: Соломония (Серапионова)
Мать ребёнка: Акилина Никитина
Рождение ребёнка
20.10.1852
Сын: Илларион Сафронов
Мать ребёнка: Акилина Никитина
Рождение ребёнка
04.05.1854
Сын: Иоанн Серапионов
Мать ребёнка: Акилина Никитина
Рождение ребёнка
11.08.1855
Сын: Михаил (Максим) (Серапионов)
Мать ребёнка: Акилина Никитина
Рождение ребёнка
29.03.1858
Дочь: Мария Сафронова
Мать ребёнка: Акилина Никитина
Рождение ребёнка
26.09.1859
Дочь: Устиния (Серапионова)
Мать ребёнка: Акилина Никитина
Смерть
11.08.1890
Рождение ребёнка
1964
Сын: Павел (Сафронов)
Мать ребёнка: Акилина Никитина